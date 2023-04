Ultrà di Varese avvertono i concittadini: “Niente festa per lo scudetto del Napoli”

Ultrà di Varese avvertono i concittadini: "Festeggiamenti di altre squadre nella nostra città non sono graditi. In particolar modo quelli del Napoli"

Una vera minaccia, con gli ultrà di Varese che avvertono i concittadini: “Niente festa per lo scudetto del Napoli”. I supporter locali non tollereranno che qualcuno gioisca per il traguardo partenopeo e mettono in tacca di mira i napoletani ed i meridionali presenti in città. La vicenda sta facendo il giro dei social, con gli ultrà del Varese che avvertono i loro concittadini: “Varese tifa Varese”.

Gli ultrà di Varese avvertono i concittadini

“Festeggiamenti di altre squadre nella nostra città non sono graditi. In particolar modo quelli del Napoli“. Attenzione: in merito esiste una comunicato stampa presente sulla pagina Facebook del mondo delle tifoserie “Tuttocurve”. Ecco alcuni commenti: “Sarà che forse queste improvvise rivendicazioni di appartenenza in realtà sono una scusa per nascondere quello che invece è puro razzismo?“. E ancora: “A Varese ci sono sempre stati festeggiamenti di altre squadre del Nord come Inter o Juve. Perché quelli del Napoli no?”.

I commenti sotto il post Facebook

Poi una chiosa più diretta: “Sono poco graditi solo quelli del Napoli. Vi brucia proprio il fatto che a vincere è una squadra del Sud“. Ma non è finta: “Varese fra qualche giorno scoprirà all’improvviso che ci sono migliaia di emigranti napoletani”. Ci sono variazioni sullo scottante tema: “Che senso ha? In città questa domenica per strada ci saranno più napoletani che varesini“. Ma è certo che il Napoli festeggerà fra tre giorni? Scongiuri a parte se questo fine settimana il Napoli dovesse vincere o pareggiare contro la Salernitana e la Lazio non vincesse con l’Inter, gli azzurri di Viktor Oshimen diventerebbero automaticamente campioni d’Italia.