Uomini e Donne, Alessandro Verdolini prossimo tronista? Le sue parole

I fan di Uomini e Donne sono rimasti travolti dal fascino di Alessandro Verdolini, corteggiatore di Andrea Nicole Conte: sarà lui il prossimo tronista? Le indiscrezioni fanno felici i fan, ma a commentare le voci circolate nelle ultime ore è il diretto interessato.

Uomini e Donne, Alessandro Verdolini prossimo tronista?

Andrea Nicole ha deciso di lasciare il programma insieme a Ciprian Aftim. A corteggiarla era stato anche Alessandro Verdolini, che ora commenta l’ipotesi di sedere sul trono di Uomini e Donne.

“Accetterei il trono se mi venisse offerto e magari potrebbe essere la volta buona”, ammette Alessandro.

“Su ciò che è successo non vorrei tornarci. Le mie sensazioni erano che ho sempre visto una preferenza di Nicole nei confronti di Ciprian. Poi andando avanti ho visto delle cose che sembravano potessero cambiare il percorso, anche se dall’inizio il pensiero che Nicole nella sua testa avesse già scelto non mi ha mai lasciato”. Così Alessandro ha commentato il rapporto con Andrea Nicole.

Quindi ha aggiunto: “Le esterne con lei sono sempre andate bene, vedevo che c’era abbastanza affinità. Poi chi guardava da fuori mi faceva notare che le cose non sembravano affatto come le vedevo io, mi dicevano che si notava che Nicole fosse più presa da Ciprian”.

Oltre ad aver commentato l’ipotesi di sedere sul trono di Uomini e Donne e ad aver ricordato Andrea Nicole, Alessandro Verdolini ha parlato del suo percorso nei panni di corteggiatore.

“Io mi sono messo in gioco, ho messo in gioco i miei sentimenti e mi sono detto che se non fossi stato io la scelta sarebbe dovuta essere lei a dirmelo, non mi sarei tirato indietro io spontaneamente”, ha dichiarato.