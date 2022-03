Uomini e Donne: che fine ha fatto Tinì Cansino?

Da un mese non è più presente in studio l’opinionista Tinì Cansino: è fuori da Uomini e Donne?

Uomini e Donne è ormai diventato un programma cult del pomeriggio feriale di Canale 5. Nonostante i più di venti anni di programmazione, il dating show, condotto da Maria De Filippi, continua a macinare record di ascolti e a tenere incollati milioni di telespettatori.

Merito del grande successo, oltre alle storie dei protagonisti del trono più famoso d’Italia, sono, certamente, gli opinionisti. Chi non conosce Gianni Sperti e Tina Cipollari? Il pubblico di Canale 5, da ormai diversi anni, è abituato vedere sedere sulla sedia di opinionista, anche Tiní Cansino, una delle protagoniste di “Drive In”. Intorno a lei, però, sta aleggiando un particolare mistero.

Tinì Cansino scomparsa da Uomini e Donne?

Da un mese circa, infatti, Tinì non è più presente in studio, accanto a Gianni e Tina.

Nonostante la sua presenza non abbia mai lasciato così tanto il segno, i telespettatori si stanno chiedendo cosa sia successo alla donna. Se all’inizio qualcuno pensava si trattasse di una semplice assenza temporanea, magari per motivi personali, adesso, invece, sembra essere diventata ormai definitiva. Da parte della redazione di Uomini e Donne, c’è da dire, non è stata rilasciata nessuna notizia da cui possa desumersi la dipartita della Cansino dal programma.

Tinì su “Uomini e Donne Magazine”

Tinì, nonostante non compaia più in video, è comuqnue ancora legata al programma di Maria De Filippi. Come i ben informati della trasmissione hanno visto, infatti, continua ad essere pubblicata, sul magazine ufficiale della trasmissione, la rubrica sui segni zodiacali.

La probabile decisione della redazione

Probabilmente, viste le nuove dinamiche in studio, la redazione potebbe essersi resa conto del fatto che la sua presenza non era più indispensabile.

Del resto, nelle sue ultime apparizioni, la Cansino si limitava a qualche breve intervento sulle vicende amorose di Gemma Galgani e di Armando Incarnato.