Uomini e Donne, il duro attacco di Riccardo Guarnieri a Roberta Di Padua: “Non mi manca”

Intervistato dal magazine di Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri si è detto “single e spensierato”, non sentendo la mancanza della ex Roberta Di Padua

Dopo le ripetute polemiche sorte nei mesi scorsi, Riccardo Guarnieri ha deciso di rompere il silenzio. Lo scorso maggio il cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne aveva lasciato la trasmissione in seguito alle accuse rivolte alla sua ex Roberta Di Padua.

Il tarantino aveva infatti confessato che la dama lo aveva costretto a restare più del dovuto nel programma per farle guadagnare visibilità, sopratutto su Instagram.

Riccardo spara a zero su Roberta

A tali pesanti accuse, la donna aveva rispedito il tutto al mittente, ma oggi Riccardo è tornato ad affrontare la questione sul magazine dedicato al dating show pomeridiano di Maria De Filippi. Guarnieri, assicurando di stare benissimo, ha dunque precisato: “Sono tornato a essere quello che ero: single e spensierato”.

In merito a Roberta Di Padua, la parole di Riccardo Guarnieri sembrano dunque non lasciare aperto nessuno spiraglio su una possibile riconciliazione. Sottolineando di non sentire affatto la mancanza della donna, l’ex cavaliere ha infatti ribadito: “Roberta è stata attaccata sui social? Non mi riguarda più la cosa.

Ognuno deve prendersi le proprie colpe che, in questo caso, sono al 50 e 50″.

Allontanatosi per un po’ dai social, Riccardo ha infine spiegato di essere uscito da tale situazione “a testa bassa, ma pulito”.

Ha poi parlato dell’ipotesi di tornare a Uomini e Donne, in cerca per la terza volta della donna adatta per lui.