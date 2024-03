Uomini e Donne in vacanza per Pasqua: quando non va in onda?

Uomini e Donne in vacanza per Pasqua: ecco quando non va in onda

Uomini e Donne va in vacanza per Pasqua. Il programma di Maria De Filippi non va in onda, così come Amici. Vediamo quando e come cambierà la programmazione di Canale 5.

Anche Uomini e Donne va in vacanza per Pasqua. Il programma di Maria De Filippi, come vuole la tradizione, rispetta il calendario delle festività italiane. Quando non va in onda? Come cambia la programmazione di Canale 5? A fermarsi è anche Amici.

Uomini e Donne e Amici saltano la messa in onda

Uomini e Donne non va in onda lunedì di Pasqua, ossia l’1 aprile 2024. Non solo il programma dell’amore, a saltare è anche Amici di Maria De Filippi. Questo significa che i due format verranno trasmessi fino a venerdì 29 marzo, poi sabato 30 marzo va in scena la seconda puntata del Serale di Amici. La programmazione riparte come al solito a partire da martedì 2 aprile.

Cosa va in onda al posto di Uomini e Donne?

L’1 aprile 2024, ossia il lunedì di Pasqua o Pasquetta, al posto di Uomini e Donne verrà trasmessa la soap opera La Promessa, dalle 14:10 alle 16:40. A saltare, quindi, è anche Endless Love. Non solo, non va in onda neanche Pomeriggio 5. La fascia oraria dalle 16:40 alle 18:38 sarà occupata dal film Adeline.