Uomini e Donne: la scelta di Matteo Ranieri in passato ha corteggiato un noto tronista

Valeria Cardone ha già partecipato nel 2018 a Uomini e Donne. La scelta di Matteo Ranieri, infatti, era scesa per un altro noto tronista.

Nel corso dell’ultima registrazione di Uomini e Donne, avvenuta lo scorso sabato, il tronista Matteo Ranieri, ha fatto la sua scelta. Il ragazzo, infatti, anche un po’ a sorpresa, ha deciso di terminare in anticipo il suo percorso nel programma di Maria De Filippi.

Alla puntata di sabato erano arrivate due corteggiatrici: Federica Aversano e Valeria Cardone. Alla fine, la scelta di Matteo è caduta su Valeria, arrivata solamente da poche settimane. Come spesso accade, anche questa scelta ha avuto un buon epiologo. Valeria infatti ha detto si.

Valeria ha già partecipato a Uomini e Donne?

Non si sanno tante informazioni su Valeria Cardone. I ben informati della trasmissione,però, hanno trovato alcuni filmati che vedono protagonista proprio la bella Valeria.

La venticinquenne napoletana, infatti, in passato, ha già partecipato a Uomini e Donne. Stiamo parlando della stagione 2017/2018, quando sul trono erano seduti Mattia Marciano e Paolo Crivellin.

Valeria Cardone e Mattia Marciano

In quell’occasione, come risulta da alcuni video caricati su WittyTv, Valeria “scese”, con l’intenzione di conoscere Mattia. In quell’occasione, Valeria, allora ventiduenne, non venne però scelta. Non risultano, infatti, esterne o puntate in cui lei è presente.

A distanza di qualche anno, non si è persa d’animo e questa volta è andata bene.

La scelta di Matteo Ranieri

Stando ai dettagli della scelta, Matteo ha scelto Valeria tra il malcontento del pubblico. La maggior parte dei fan, infatti, aveva una simpatia per Federica che, a detta del pubblico in studio, è rimasta molto delusa del fatto di non essere scesa. Matteo, dal canto suo, le ha spiegato che, sin dal primo bacio con Valeria, aveva capito che sarebbe stata lei la sua scelta.