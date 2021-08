USA, Louisiana: tre persone uccise in una sparatoria mentre registravano la “Milk Crate Challenge”

In Louisiana, tre persone sono state uccise durante una sparatoria mentre registravano la “Milk Crate Challenge”: il video è diventato virale.

Negli Stati Uniti d’America, tre persone sono state assassinate a colpi di arma da fuoco mentre stavano registrando la popolare “Milk Crate Challenge”, particolarmente in voga sul social TikTok. L’intera vicenda è stata immortalata in un video diffuso sui social e diventato rapidamente virale.

Sulla base delle informazioni riportate da Newsweek, nella giornata di domenica 22 agosto, tre persone sono rimaste uccise in una sparatoria mentre filmavano la “Milk Crate Challege” da postare su TikTok. In particolare, la “Milk Crate Challenge” consiste in una nuova sfida nella quale le persone si mostrano mentre cercano di camminare su un’alta struttura piramidale composta da casse di plastica, senza smontarla.

La sparatoria si è consumata in prossimità della Lindwood Public Charter School, a Shreveport, nello Stato americano della Louisiana, e ha coinvolto gli uomini che si stavano esibendo nella competizione, pronti a postare sui social la loro impresa.

In seguito al drammatico evento avvenuto domenica 22, un utente di Twitter ha caricato sulla piattaforma un video con protagonista un uomo che cammina sulla piramide formata da casse di plastica con espressione attenta e concentrata.

Intanto, l’uomo è circondato da altre persone che lo osservano cimentarsi nella sfida. La circostanza si verifica pochi secondi prima che vengano esplosi dei colpi di arma da fuoco che hanno causato la morte di almeno tre dei presenti. Dopo aver sentito gli spari, inoltre, la persona che stava girando il video si è allontanata di corsa, nascondendosi dietro una macchina parcheggiata nelle vicinanze.

THIS JUST IN 🚨 A shocking Milk Crate Challenge ended in a shootout! 😧 It is not yet clear if anyone was shot or why they were shooting.. pic.twitter.com/iIBsXlxEd1

