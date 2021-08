USA, madre di quattro figli muore di Covid dopo aver perso il marito

Dramma negli USA dove una donna madre di 4 figli, è morta di covid dopo aver perso il marito, anche lui a causa del virus.

Dramma nel Texas dove una donna madre di quattro figli è deceduta dopo aver lottato per oltre un mese a causa del covid. A darne notizia la cugina della donna che attraverso una campagna lanciata su Gofundme, ha raccontato le maggiori criticità nelle quali stanno versando i quattro figli.

aggiungendo però al contempo altri dettagli, come il fatto che la famiglia inizialmente non appoggiava il vaccino. Marito e moglie inoltre erano stati ricoverati nella metà di luglio. Il marito è stato il primo a spirare nei primi giorni di agosto. A seguirlo appunto la moglie deceduta lunedì 16 agosto lasciando ora orfani i 4 figli.

mamma morta di covid, lanciata campagna di crowdfunding

A seguito della morte della madre, i quattro figli della donna sono rimasti orfani.

Per questo motivo Dottie Jones, cugina dalla donna ha lanciato una campagna di crowdfunding volta a garantire un futuro dignitoso a ciascuno di loro, inizialmente, quando entrambi i genitori si trovavano ricoverati in ospedale: “Qualsiasi donazione sarebbe molto apprezzata per aiutare a prendersi cura dei bambini fino a quando i loro genitori non potranno tornare a casa e per alleviare l’onere finanziario delle crescenti spese mediche e domestiche come il mutuo, le utenze e l’auto”.

mamma morta di covid, la famiglia non credeva nei vaccini

Dottie Jones ha preseguito parlando di come la famgilia non credesse nei vaccini. Ha tuttiavia precisato che poco prima che venisse intubata, ha chiesto specificamente che i figli potessero ricevere la loro dose di vaccino: “Prima di essere intubata, una delle ultime cose che ha detto a sua sorella è stata ‘per favore assicurati che i miei figli vengano vaccinati. Sarebbe lì per i suoi figli in questo momento se fosse stata vaccinata”.

mamma morta di covid, Dottie Jones: “Il virus è reale”

Infine la donna ha concluso: “Mi spezza il cuore il fatto che le persone credano alla disinformazione che c’è là fuori […] Questo sta realmente accadendo nella nostra famiglia ed è la vera storia di ciò che può accadere. Non sto cercando di spaventare le persone. Voglio solo che le persone capiscano che questo virus è reale e questa variante delta è più brutale di qualsiasi cosa noi” visto”, ha concluso la donna.