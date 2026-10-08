Tre uomini sono stati denunciati per l'ipotesi di insolvenza fraudolenta: avrebbero infatti soggiornato per 17 notti in un agriturismo sull'Isola d'Elba senza però pagare il conto.

Tre uomini avrebbero soggiornato per ben 17 notti in un agriturismo sull’Isola d’Elba, senza però pagare il conto. I tre sarebbero stati denunciati dai carabinieri per l’ipotesi di insolvenza fraudolenta. I dettagli.

Isola d’Elba, trascorrono 17 notti in un agriturismo e fuggono senza pagare il conto

Avrebbero soggiornato per 17 notti in un agriturismo sull’Isola d’Elba e, fino a qui, nulla di male.

I tre protagonisti di questa vicenda però, tre uomini, se ne sarebbero poi andati senza pagare il conto. Ciò per lo meno è quanto è stato ricostruito da parte dei Carabinieri della stazione di Marciana Marina. Qui bisogna fare un passo indietro. La vicenda risalirebbe allo scorso mese di maggio quando i tre uomini, originari del Casertano, avrebbero appunto soggiornato nella struttura ricettiva senza saldare poi il conto.

A far partire le indagini la querela da parte del titolare dell’agriturismo, insieme a una segnalazione giunta agli stessi Carabinieri. Nelle indagini i militari hanno provato a ricostruire l’intera vicenda, attraverso verifiche e riscontri. L’indagine, inoltre, non avrebbe riguardato solamente il conto non pagato, ma anche le circostanze nelle quali si sarebbe verificato il mancato pagamento, al fine di valutare tutti gli elementi alla base del reato da contestare.

Vacanze in agriturismo “gratis” all’isola d’Elba: denunciati tre uomini

Come visto tre uomini avrebbero soggiornato in un agriturismo sull’Isola d’Elba senza però pagare il conto. Dopo la querela da parte del titolare della struttura ricettiva, sono partite subito le indagini, con la Procura di Livorno che hanno denunciato tre uomini originari del Casertano per l’ipotesi di insolvenza fraudolenta. Sempre sull’isola d’Elba lo scorso dicembre era successo un fatto analogo, con una giovane donna che, secondo gli inquirenti, avrebbe consumato una cena a base di pesce allontanandosi poi senza pagare, con i Carabinieri di Porto Azzurro che erano riusciti a identificarla e a denunciarla all’autorità giudiziaria.