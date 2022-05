Vaiolo delle scimmie, Bassetti: “È avvenuto quello che già è successo con il Covid”

Vaiolo delle scimmie, Bassetti: “Quello che impressiona di più è la globalizzazione di questo virus, dobbiamo stoppare la nuova epidemia sul nascere"

Sul vaiolo delle scimmie Matteo Bassetti ha dato una spiegazione decisamente netta a Tgcom24 : “È avvenuto quello che già è successo con il Covid”. Cosa significa? Che l’infettivologo dell’ospedale San Martino di Genova vede analogie di tipo “comportamentale” fra coronavirus e poxivirus e parla di salto di specie.

Ha detto Bassetti: “Quello che impressiona di più è la globalizzazione di questo virus. Non bisogna avere panico, però certamente è un argomento su cui bisogna porre attenzione”.

Vaiolo delle scimmie, le parole di Bassetti

E a parere dell’infettivologo bisogna farlo “per stoppare sul nascere quella che potrebbe diventare una nuova epidemia“. Il direttore della Clinica di Malattie infettive dellʼospedale San Martino di Genova ha spiegato poi: “Un virus che fino a poco tempo fa era stato trasmesso solo dall’animale all’uomo è stato trasmesso da un uomo a un altro uomo”.

“Da uomo a uomo, come col Covid”

“Purtroppo c’è stato il cosiddetto salto di specie: è avvenuto quello che già è successo con il Covid”. Poi la precisazione e la chiosa non allarmistica ma vigile: “La situazione però è un po’ diversa perché non si tratta di un virus completamente nuovo, lo conosciamo dall’inizio degli anni Cinquanta e fortunatamente è coperto in maniera adeguata dalla vaccinazione antivaiolosa”.