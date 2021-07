Valentina Nulli Augusti è rifatta? Ieri e oggi, com’era prima della chirurgia e di Temptation Island

Valentina Nulli Augusti è stata una dei protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island. Scopriamo insieme se la donna si sia mai rifatta

La romana Valentina Nulli Augusti è stata una dei partecipanti dell’ultima edizione del reality di Canale 5 Temptation Island. Molti hanno messo in dubbio alcuni tratti del suo viso, che sembrano rifatti. Scopriamo, attraverso le sue foto, se la donna si sia effettivamente sottoposta a dei ritocchini.

Valentina Nulli Augusti: chi è

Valentina Nulli Augusti è nata 40 anni a Roma, più precisamente nella zona di Porta Pia, dove vive anche adesso.

Dopo essersi diplomata la liceo classico Orazio, ora svolge la professione di geometra. La donna è da sempre amante dei viaggi, e molte sono le foto sui suoi social in cui compare a bordo di un barca, nel bel mezzo del mare.

Anche se è nota per la sua partecipazione a Temptation Island in coppia con Tommaso Eletti, fino al 2016 Valentina era sposata con il dentista romano Stefano Pagani, che la donna stessa ha definito “un marito che ho amato tantissimo”.

Valentina Nulli Augusti: i presunti ritocchini

Anche se nel corso del reality di Canale 5 molte sono state le persone che hanno espresso la loro ammirazione per la bellezza e il fisico stauario di Valentina Nulli Augusti, molti sono stati anche i commenti che evidenziavano alcuni ritocchini a cui si sarebbe sottoposta la geometra romana. Vediamo quali potrebbero esssere questi ritocchi.

Valentina Nulli Augusti: prima

In una foto di alcuni anni fa, si può chiaramente notare come Valentina abbia delle labbra molto sottili, che quasi scompaioni nel momento in cui la donna sorride a favore della fotocamera.

Valentina Nulli Augusti: dopo

In alcune foto più recenti, più o meno che coincidono con la partecipazione della donna al reality estivo di Canale 5, sono evidenti le labbra molto più grosse rispetto alla foto di alcuni anni fa.

Valentina non ha detto niente a riguardo, ma sembra evidente che si sia sottoposta a un aumento del volume delle sue labbra.

Valentina Nulli Augusti: la partecipazione a Temptation Island

Valentina Nulli Augusti e il suo fidanzato 21enne Tommaso Eletti hanno sollevato un putiferio all’interno di Temptation Island per via della loro differenza d’età e per via di alcuni degli atteggiamenti esageratamente gelosi asunti da Tommaso durante il reality.

Il ragazzo, nonostante la sua gelosia, non ha impiegato molto a buttarsi tra le braccia della corteggiatrice Giulia, portando la coppia di fidanzati a lasciare separatamente il programma.