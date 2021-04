Verissimo, il “legame” tra Alessandra Celentano e Rudy Zerbi

In collegamento dallo studio di “Amici”, gli insegnati di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, sono stati ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo.

I noti insegnanti del talet show Amici, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, sono stati ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo. In questo contesto, i due professionisti hanno svelato alcuni particolari in merito al loro speciale “legame”.

Verissimo, l’intervista ad Alessandra Celentano e Rudy Zerbi

Nel pomeriggio di sabato 17 aprile, Silvia Toffanin ha intervistato Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, in collegamento dallo storico studio di Amici.

In questa circostanza, la conduttrice di Verissimo ha descritto l’insegnante di ballo e l’insegnante di canto che, quest’anno, sono stati scelti come responsabili di una squadra di allievi in gara al serale come una “coppia di fatto”.

Durante la loro partecipazione al programma di Silvia Toffanin, tuttavia, il duo di spietati insegnanti è apparso particolarmente rilassato e incline a confidenze e risate.

In questo contesto, ad esempio, la severa e pignola Celentano ha ammesso con un sorriso raramente sfoggiato ad Amici: “Io sono esigente anche con me stessa e, quindi, quando mi vedo in cose che non mi piacciono non transigo”.

Intanto, Rudy Zerbi ha colto l’occasione per sottolineare bonariamente la perfezione del collo del piede della collega anche mentre indossa delle semplici scarpe da ginnastica.

Infine, entrambi i docenti del talent show hanno ribadito il mantra che regola i rispettivi canoni di insegnamento, riassumibile nei valori di “equità e giustizia”.

Il duo Celentano-Zerbi, poi, si è detto soddisfatto e pienamente convinto delle strategie messe a punto in occasione degli appuntamenti con il serale di quest’ultima edizione di Amici.

Il “legame” speciale tra la Celentano e Zerbi

Nel corso dell’intervista a Verissimo, Rudy Zerbi ha scherzosamente posto l’accento sul rapporto unico che lo lega alla collega Alessandra Celentano, spiegando: “Il mio cuore è diviso in due: c’è un amore più artistico e umano con Arisa e uno più carnale con Alessandra. Oltre all’amicizia, stiamo scoprendo dell’altro”.

A questo proposito, è intervenuta la stessa Celentano che ha chiarito: “Io e Rudy ci conosciamo da ragazzini: siamo quasi parenti. Abbiamo un bellissimo rapporto”.

L’affiatamento che esiste tra Alessandra Celentano e Rudy Zerby, del resto, è innegabile e affonda le proprie radici in una relazione che si protrae da moltissimi anni.

Pertanto, in questo modo è possibile anche spiegare perché gli insegnanti impieghino spesso metodi affini, sviluppati all’insegna del rigore e della severità, che danno origine ad aspre critiche e polemiche nei loro confronti, provenienti soprattutto dagli altri colleghi coinvolti nel talent di Maria De Filippi. Tuttavia, nonostante gli scontri frequenti divenuti ormai una costante delle svariate e numerose edizioni di Amici, sia Alessandra Celentano che Rudy Zerbi continuano a professarsi estremamente convinti degli approcci messi in campo con i rispettivi allievi.