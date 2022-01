Verstappen e il suo Jet da oltre 13 milioni di euro: un lusso per pochi

Il pilota automobilistico olandese, Max Verstappen, campione della Formula 1, si è regalato uno splendido Jet privato: valore di oltre 13 milioni di euro.

Il pilota automobilistico della Red Bull, Max Verstappen, si è regalato uno splendido Jet Privato, si tratta del Dassault Falcon 900-EX, valore commerciale? Oltre 13 milioni di euro.

Ecco tutti i dettagli sul gioiellino del campione di Formula 1.

Max Verstappen e il suo Jet da oltre 13 milioni di euro: dettagli tecnici

Non è stato reso noto l’esatto valore del Dassault Falcon 900-EX, il nuovo gioiellino di Max Verstappen, eppure una cosa è certa, vale oltre 13 milioni di euro.

L’aereo privato monta tre motori Honeywell TFE731-60 e può raggiungere una velocità massima di 892 km/h.

Max Verstappen e il suo Jet da oltre 13 milioni di euro: gli interni

Il Dassault Falcon 900-EX, jet di Max Verstappen, permette di ospitare al suo interno dodici ospiti, oltre ai piloti, ma non solo postazioni, all’interno del mezzo privato del campione di Formula 1, vi è anche un bar esclusivo, che permette di assecondare ogni desiderio del proprietario e dei suoi ospiti.

Ogni comfort è presente all’interno del Dassault Falcon 900-EX, persino una cabina passeggeri, che all’occorrenza si trasforma in una camera da letto matrimoniale.

Max Verstappen e il suo Jet da oltre 13 milioni di euro: ecco per cosa lo usa

Il pilota automobilistico Verstappen usa principalmente il suo Jet per spostarsi in modo semplice e veloce, durante il campionato di Formula 1, nelle varie tappe previste dallo stesso e per questo motivo spesso offre volentieri dei “passaggi” ai suoi colleghi.