Vicenza, Miriam Visintin muore dopo 32 anni di coma in seguito ad un incidente stradale: i dettagli

Lutto a Vicenza per la scomparsa di Miriam Visintin, la donna si trovava in coma da 32 anni, dopo un incidente stradale: ecco i dettagli.

Miriam Visintin è morta a 57 anni, dopo aver trascorso ben 32 anni della sua vita in coma, nel 1991 è rimasta coinvolta in un tragico incidente stradale e da allora non si è mai risvegliata. Ecco tutti i dettagli.

Vicenza, dolore per la scomparsa di Miriam Visintin

Miriam Visintin è morta nella giornata di mercoledì 10 maggio 2023 all’Ospedale San Bassiano di Bassano del Grappa, la donna era originaria di Riese Pio X, in provincia di Treviso.

Secondo quanto riportato dal Giornale Di Vicenza, la morte sarebbe sopraggiunta a causa di complicanze respiratorie ed in generale a causa dell’aggravarsi del suo quadro clinico.

L’incidente che ha mandato Miriam Visintin in coma: ecco i dettagli

La 57enne Miriam Visintin è rimasta coinvolta in un tragico incidente stradale che si è consumato il 24 dicembre del 1991 e da allora è rimasta in coma.

In tutti questi anni la donna è stata curata in una struttura e da circa due mesi, per via di alcune complicanze, era stata ricoverata presso l’Ospedale San Bassiano.

Il giorno in cui si è consumato l’incidente, Miriam si stava recando a lavoro, ma ha perso il controllo della sua auto ed è finita contro un cancello, forse a causa della presenza di ghiaccio sulla strada.

Accanto a Miriam c’è sempre stato il marito Angelo

Al fianco di Miriam in tutti questi anni c’è sempre stato il marito Angelo Farina, che non ha mai smesso di sperare in un miracolo. Lui e la moglie si erano sposati nel 1990 ed in particolare sedici mesi prima dell’incidente.

Ecco che cos’ha dichiarato Angelo Farina sulla scomparsa della moglie, secondo quanto riportato da “Il Messaggero”:

“Il destino è stato crudele con lei, troppo crudele. Non si meritava tutto questo. Continuo a dirlo e continuerò a dirlo anche in futuro”.

I funerali di Miriam saranno celebrati nella giornata di sabato 13 maggio 2023 a Riese Pio X.