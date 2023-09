La Vita in Diretta, clamorosa gaffe in diretta su Sylvester Stallone

La nuova edizione de La Vita in Diretta è iniziata. Alberto Matano è tornato ad intrattenere il pubblico di Rai 1 da lunedì 11 settembre e nell’ultima puntata della prima settimana sono stati affrontati diversi temi, tra cui l’arrivo a Roma di Sylvester Stallone. Il protagonista di Rocky sta passando alcuni giorni nella Capitale. Durante il servizio è stata commessa una gaffe clamorosa. In molti hanno notato un errore nel titolo che avrebbe dovuto essere “Sylvester Stallone in Italia, bagno di folla a Roma“. In realtà, al posto della parola “folla” è apparsa la parola “fallo“. Un piccolo errore che ha creato un doppio senso a sfondo sessuale.

La Vita in Diretta: la gaffe ha fatto il giro del web

La redazione de La Vita in Diretta ha cercato subito di correggere la scritta, che ormai era stata notata. Subito dopo è riapparso il titolo con la giusta correzione. Durante il servizio si è visto anche Papa Francesco, che ha ricevuto Sylvester Stallone e la sua famiglia. Fortunatamente l’errore è stato corretto prima. Una gaffe davvero clamorosa, che ha subito fatto il giro del web. Gli utenti social sono sempre molto attenti a questi errori ed è molto difficile che sfugga qualcosa.