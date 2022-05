Vittoria Ferragni in bikini: la figlia di Chiara e Fedez è pronta per l'estate. Ovviamente, il look da spiaggia è all'ultima moda.

Vittoria Ferragni, figlia di Chiara e Fedez, è già pronta per l’estate. L’imprenditrice, tramite il suo profilo Instagram, ha condiviso con i fan la prima foto di Baby V in bikini. I seguaci, neanche a dirlo, sono impazziti.

Vittoria Ferragni in bikini

La bella stagione si avvicina e i Vip hanno da tempo organizzato vacanze da sogno. Tra loro ci sono anche Chiara Ferragni e Fedez, che si sono appena concessi qualche giorno di relax in Sicilia. In attesa di partire per l’estate, l’imprenditrice ha iniziato le prove costume. Quest’anno, però, non è più l’unica donna di casa che ha bisogno del look giusto per la spiaggia. La piccola Vittoria ha compiuto un anno, per cui il momento è maturo per indossare il primo bikini.

Per la sua Baby V, Chiara ha scelto un costume da bagno all’ultima moda.

Il bikini di Vittoria Ferragni è all’ultima moda

Un modellino con reggiseno a triangolo e mutandina con laccetti. Il colore, ovviamente, è uno dei trend dell’estate 2022: giallo limone. E’ con questo costume da bagno che Vittoria è “pronta per la stagione del bikini“. Baby V, con tanto di ciuccio in bocca, si è lasciata immortalare da mamma Chiara.

Sembra una piccola star ed è davvero bellissima.

Vittoria in bikini fa impazzire amici e fan

La foto di Vittoria Ferragni in bikini, neanche a dirlo, ha fatto impazzire i fan. Tanti i commenti al post, molti scritti da personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo. Antonella Clerici ha esclamato: “La Vitto in bikini è una guapa fantastica“. Chiara Biasi, invece, ha scritto: “Impazzisco“. Zia Valentina Ferragni non ha potuto fare altro che ammettere: “Mamma mia ma quanto è bella“.