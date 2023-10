Fregene, yacht senza equipaggio alla deriva per una settimana

Lo yacht alla deriva si chiama Carpe Diem e risulta essere stato immatricolato in Francia: l'imbarcazione è apparsa intorno alle 15:30 con il motore acceso, a pochi metri dalla battigia.

Uno yacht alla deriva, senza alcun membro dell’equipaggio, è stato abbandonato in mare aperto e spinto dalle onde fino alla spiaggia. Uno dei due motori era acceso ed emanava fumo nero. Le tre cabine sono state trovate in disordine e dentro c’erano vestiti da uomo. Sulla spiaggia di Fregene c’è un mistero non ancora del tutto risolto: che fine hanno fatto coloro che erano a bordo dell’imbarcazione?

Yacht alla deriva: le indagini

Come informa Repubblica, sono occorse diverse ore di indagine per scoprire che lo scorso 15 ottobre, lo yacht aveva avuto un’avaria e i tre individui a bordo erano stati salvati da un traghetto al largo della costa di Anzio e trasportati a Genova a bordo di un’imbarcazione. Questo dettaglio è solo un frammento della complessa vicenda che solleva molte domande irrisolte.

Yacht alla deriva: un mistero non del tutto risolto

In particolare, rimangono misteri irrisolti riguardo a cosa sia realmente accaduto a bordo dello yacht e perché l’imbarcazione è stata lasciata alla deriva con il motore acceso per un’intera settimana, senza che nessuno tentasse di recuperarla.

Lo yacht alla deriva è il Carpe Diem

Il Carpe Diem, uno yacht cabinato di 16 metri conosciuto anche come “fly,” è riemerso sulla scena intorno alle 15:30, posizionandosi a pochi metri dalla costa, precisamente in prossimità dello stabilimento Controvento. Questo improvviso e inaspettato evento ha catturato l’attenzione di numerosi spettatori che avevano scelto di trascorrere una piacevole domenica al sole, passeggiando lungo la spiaggia. Un dettaglio che ha immediatamente sollevato preoccupazioni è stato l’osservazione di uno dei due motori dell’imbarcazione in funzione, dal quale fuoriusciva una coltre di fumo nero.