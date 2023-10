La donna aveva sopreso suo figlio fare uso di cocaina nella sala da pranzo della sua casa e, invece, di intervenire subito ha preferito pedinare il ragazzo per scoprire dove andava a reperire la droga. Una volta scoperta l’identità del pusher, la madre ha allertato i carabinieri che hanno proceduto con l’arresto.

Madre scopre che il figlio si droga: il caso

Il giovane, un ragazzo di 20 anni, ultimamente si comportava in maniera strana. Le continue richieste di soldi in famiglia e qualche particolare contatto telefonico avevano iniziato a far sospettare sua madre. Finchè un giorno la donna ha sorpreso suo figlio mentre sniffava cocaina sul tavolo da pranzo del loro appartamento. A quel punto, la sua decisione è stata immediata: lo avrebbe seguito per scoprire dove andava a reperire la droga.

Madre scopre che il figlio si droga: l’arresto

L’occasione le si è presentata pochi giorni dopo. Il 20enne era uscito da casa e si era diretto in una particolare zona di Foligno (Perugia). Era lì che si incontrava con la sua pusher, una donna straniera di 32 anni, che gli vendeva la droga. La madre ha assistito a tutta la scena e ha subito allertato i carabinieri. Gli agenti si sono presentati sul posto e hanno proceduto all’arresto della 32enne, dopo aver trovato 400 dosi di cocaina in suo possesso.