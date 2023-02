Raquel Welch, icona del cinema e sex symbol di Hollywood, è morta all’età di 82 anni.

A riportare la notizia è stato il sito americano Tmz.

Addio a Raquel Welch, l’icona del cinema e sex symbol di Hollywood si è spenta a 82 anni

Si è spenta dopo una breve malattia l’attrice Raquel Welch all’età di 82 anni. Tra gli anni ’60 e ’70 del secolo scorso, l’attrice è stata un’autentica icona sexy ed era una delle attrici più richieste del periodo.

Nota per le sue numerose apparizioni cinematografiche e televisive, Welch è divenuta famosa per i ruoli interpretati in Viaggio allucinante e Un milione di anni fa, entrambi del 1966.

Inoltre, nel corso della sua carriera, ha vinto un Golden Globe come migliore attrice ne I tre moschettieri nel 1975.

A consacrare l’attrice come sex symbol fu proprio il bikini succinto in pelle di daino che indossò sul set di Un milione di anni.

Vita privata e carriera

Nata il 5 settembre 1940 a Chicago, sin da adolescente si è cimentata con i concorsi di bellezza vincendone diversi a San Diego, in California.

All’età di 18 anni, ha sposato James Welch dal quale ha preso il suo cognome artistico. Il vero nome dell’attrice, infatti, era Jo Raquel Tejada.

Oltre a essere un’attrice, Welch è stata una modella di biancheria intima e costumi da bagno ed è apparsa sulle maggiori riviste americane.

Dal primo marito, ha divorziato nel 1964. Nello stesso anno, ha esordito nel cinema ottenendo un piccolo ruolo in Madame P… e le sue ragazze.

A farle ottenere la parte fu il suo manager Patrick Curtis che, poi, sposò nel 1967.