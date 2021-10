Il cinema saluta per sempre l’attrice Luisa Mattioli, terza moglie di Roger Moore nonché protagonista del grande e piccolo schermo negli anni 50/60

È venuta a mancare all’età di 85 anni in Svizzera l’attrice Luisa Mattioli. Attiva nel cinema italiano e in tv fra la seconda metà degli anni cinquanta e la prima metà degli anni sessanta, è soprattutto nota per essere stata la terza moglie di Roger Moore.

La notizia del decesso è stata riportata dal “Daily Mail”, senza tuttavia indicare la data del decesso.

Lutto nel mondo del cinema: l’addio a Luisa Mattioli

Il magazine britannico ha citato nel comunicato gli amici di famiglia, che avrebbero riferito come la donna fosse malata da tempo. Il figlio Geoffrey Moore ha, a sua volta, confermato la notizia, chiaramente affranto dal dolore. Il padre, assai popolare per essere stato il terzo interprete in ordine di tempo di James Bond nella serie ufficiale, dopo Sean Connery e George Lazenby, è morto nel maggio del 2017.

Il celebre attore britannico fu legato a Doorn van Steyn, poi sposò la vocalist Dorothy Squires che lasciò appunto per la Mattioli.

La coppia si era sposata nel 1969, quando la seconda moglie di Roger gli concesse il divorzio.

Il matrimonio durò 24 anni e da Luisa Mattioli Moore ha avuto tre figli, ossia l’attrice Deborah Moore, l’attore Geoffrey Moore e il produttore Christian Moore.

I due divorziarono infine nel 1993, anno in cui l’ex James Bond subì l’asportazione di un tumore alla prostata.

Nel 2003 gli venne anche impiantato un pacemaker, mentre nel 2012 lui stesso rivelò di avere il diabete 2. Roger è apparso per l’ultima volta in pubblico al Royal Festival Hall di Londra nel novembre 2016.