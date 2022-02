Aida Yespica: “Una storia con Delia Duran? La mia verità”

Aida Yespica ha rotto il silenzio sui rumor in merito alla sua presunta liaison con Delia Duran.

Aida Yespica ha rotto il silenzio dopo che, nella casa del GF Vip, Delia Duran ha lasciato intendere di aver vissuto con lei una liaison romantica.

Aida Yespica e Delia Duran

Cosa c’è stato tra Aida Yespica e Delia Duran? Per la prima volta l’ex compagna di Matteo Ferrari ha rotto il silenzio in merito al gossip in circolazione e riguardante la sua presunta liaison con l’ex moglie di Belli.

“Quello che ha detto Delia è stato un malinteso, la conosco, siamo amiche, è una bella persona, ha un carattere piccante, caliente”, ha dichiarato Aida Yespica, e ancora: “Quello che lei ha detto non è vero, non è mai stato così.

Le voglio bene, siamo uscite insieme a cena nel nostro paese ma sempre a distanza. Io in queste cose non ci entro”.

Il coming out di Aida Yespica

In passato la stessa Aida Yespica ha però svelato di aver avuto un flirt con una donna molto famosa del mondo dello spettacolo. Di chi si sarà trattato? “In passato ho amato una donna è stato un’amore folle, terminato perché lei è un personaggio famoso molto importante di cui non farò mai il nome.

Ero piccola, innamorata, ho fatto follie per lei, ma una volta finita sono stata molto male. Chi è lei? Non posso dirlo, ma la conoscete tutti”, aveva dichiarato l’ex compagna di Matteo Ferrari. Chi sarà la donna a cui lei aveva fatto riferimento? Sulla questione non sono mai emersi ulteriori dettagli e la vicenda è rimasta avvolta nel mistero.