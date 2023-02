Alex Britti è uno degli artisti più noti nel panorama musicale italiano.

Questa sera, 10 febbraio 2023, si esibirà nella serata cover del Festival di Sanremo insieme a LDA. Il duo canterà la celebre canzone di Britti “Oggi sono io“. Scopriamo quindi chi è Alex Britti, dalla carriera alla sua vita privata.

Alex Britti, chi è il cantante ospite a Sanremo 2023: la sua carriera

Alessandro Britti, detto Alex, è nato a Roma il 23 agosto 1964. Oltre ad essere un cantautore è tra i chitarristi più importanti in Italia.

Il successo nazionale è arrivato tra la fine degli anni ’90 e i primi anni 2000. Il suo brano più famoso è “Oggi sono io”, che canterà stasera insieme a LDA. Grazie a questa canzone, Alex Britti vinse Sanremo Giovani nel 1999. “Oggi sono io” è stata cantata anche da Mina due anni dopo. Prima di approdare a Sanremo, il chitarrista romano spopolò nell’estate del 1998 grazie alla canzone “Solo una volta“.

Alex Britti ha pubblicato ben 9 album in studio, di cui l’ultimo intitolato “Mojo” nel 2022.

La vita privata di Alex Britti

Alex Britti è sempre stato molto riservato e non ha mai fatto parlare troppo di sè. È tifoso della Roma, sua città Natale, ed è stato sposato per tanti anni, fino al 2019, con Nicole, con la quale ha avuto un figlio, Edoardo, nato nel 2017. Al momento non è chiaro se si stia frequentando con un’altra donna.

Nel 2022 affermò di essere un papà single.