Alica Schmidt, corritrice di 24 anni, ha fatto una scioccante confessione ai suoi followers su TikTok relativa alle cifre che guadagna come atleta professionista. La ragazza, infatti, ha detto di riuscire a garantirsi delle entrate soltanto grazie alla sua attività sui social.

Alica Schmidt, la confessione su TikTok sullo sport

Compensi alti dati dagli sponsor e incentivi altrettanto elevati per ripagare i risultati della performance sportive. È questo il retropensiero che la maggioranza delle persone formula, più o meno consapevolmente, quando osserva degli atleti olimpici alle prese con gare e competizioni di vario genere. L’immagine comune legata ai professionisti dello sport, tuttavia, è stata cancellata con un colpo di spugna dalla velocista Alica Schmidt, 24 anni, che ha raccontato una realtà ben differente da quella che prevista.

La corritrice tedesca che ha partecipato alla staffetta 4×400 all’ultimo Mondiale di atletica di Budapest arrivando settimana insieme alle sue compagne, ha spiegato alcuni retroscena del suo mondo durante una diretta su TikTok.

Il racconto della corritrice

Spiegando ai suoi followers il sistema retributivo di alcuni professionisti, Schmidt ha rivelato che per molti atleti – contrariamente a quello che si pensa – le cifre sono praticamente ridicole, a dronte dell’elevata portata delle competizioni.

La 24enne ha spiegato che, pur considerando il suo impiego da sportiva un motivo di orgoglio personale, deve sottostare alle regole di un settore scarsamente remunerativo. Con lo sport, ha detto, “non è facile guadagnarsi da vivere. È così per la maggior parte degli atleti tedeschi. Se veniamo chiamati in nazionale riceviamo 700 euro da Sporthilfe (la più importante iniziativa privata di finanziamento sportivo in Germania, come specificato sul sito della stessa fondazione)”.

Proprio per questo motivo, la corritrice deve trovare un modo per ottenere altre entrate anche in considerazione del fatto che, come da lei precisato, spesso le trasferte per le gare non vengono pagate dalla Federazione.

Alica Schmidt, la confessione su TikTok sullo sport: “Guadagno con i social”

“Sono grata del fatto di guadagnare con i social media e di potermi risparmiare un altro lavoro part-time. Le spese di viaggio e di albergo non sono sempre coperte”, ha detto Alica.

Per questo motivo, quindi, ha scelto di investire sui suoi profili social, studiando gestione dei media e delle comunicazioni e concentrandosi su come sarà la sua vita quando dovrà dire addio alla sua carriera in pista.

Al momento, la 24enne ha 4,7 milioni di follower su Instagram e 2 milioni su TikTok. Proprio grazie a questi numeri riesce ad avere un’altra fonte di reddito e, di conseguenza, a sostenere le spese per alcune competizioni. Secondo quanto riferito dalla stampa inglese e tedesca, gli incassi social della Schmidt si aggirano intorno ai 570 mila euro all’annomentre ogni post sponsorizzato raggiunge anche i 5 mila euro.

Un’altra possibile entrata sarebbero i soldi che la ragazza dovrebbe ricevere dal suo club di appartenenza ma, anche in questo caso, pare si tratti di cifre parecchio basse. Dall’SC Charlottenburg, infatti, riceverebbe “solo di una piccola somma. E di solito non è sufficiente per guadagnarsi da vivere”, ha concluso.