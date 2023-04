Amici, Arisa: la dedica a Federica dopo la sua eliminazione

Nel corso dell’ultima puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi è stata eliminata la cantante Federica Andreani. Dopo la sua cacciata, la prof Arisa le ha dedicato un bellissimo pensiero social.

Al ballottaggio finale con Ramon, Federica Andreani è stata eliminata da Amici di Maria De Filippi. La cantante, tra le lacrime dei suoi compagni, ha detto addio al talent mariano nel corso della quinta puntata del Serale: “Non credevo di entrare ad Amici, non avevo mai fatto una lezione di canto. Ora sono sicura di me stessa”. Dopo la sua cacciata, la sua prof Arisa le ha dedicato un bellissimo pensiero social.

Arisa, tramite il suo profilo Instagram, ha condiviso una foto di Federica immortalata “mentre manda un bacino a tutti voi”. A didascalia ha scritto:

“Piccola Fede, quanta strada hai fatto per arrivare fino a qui… Sei una ragazza pulita, forte, una grande lavoratrice, in grado di non prendersi mai troppo sul serio ma di prendere sempre sul serio tutto. Mi hai resa fiera di te sempre. Grazie per tutte le emozioni che sei stata in grado di darmi e per tutte le volte che mi hai fatto sentire importante per te. Ti auguro di avere ancora tanto cibo per dar da mangiare ai tuoi sogni e farli diventare grandi. Non mollare la musica se è quello che ti rende felice, valuta bene se è vero amore e abbi sempre cura di te. Ti voglio bene, Ros”.