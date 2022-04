Amici Serale, look “total white” per Alessandra Celentano: cosa ha indossato

La coach Alessandra Celentano durante la puntata di Amici del 2 aprile ha saputo stupire con un outfit davvero elegante: i dettagli.

Nel corso di queste puntate della fase serale di Amici la coach Alessandra Celentano ha sfoggiato dei look che sono stati fin da subito molto chiacchierati. Anche nella trasmissione andata in onda sabato 2 aprile, la coach ha mantenuto alte le aspettative e per l’occasione ha scelto un outfit che nel suo complesso possiamo definire semplice eppure allo stesso tempo davvero molto elegante.

Vediamolo nel dettaglio.

Amici Serale, il look di Alessandra Celentano indossato nella puntata di sabato 2 aprile

Alessandra Celentano ha fatto ingresso nello studio di Amici indossando un completo interamente “total white”.

Una scelta questa nel segno del minimal che però enfatizza la figura e il portamento della coach. Il primo dettaglio che balza infatti all’occhio è come tutto sia al suo posto. Ultimo, ma non per importanza la collana che impreziosisce ulteriormente il look. Questo accessorio – cita la coach sui social è di BL Gioielli di Roma

Come hanno reagito gli utenti sui social

Inutile dire come i commenti degli utenti che si leggono sotto al post di Instagram della coach siano perlopiù entusiasti: “Sempre bella” ; “Il bianco le sta divinamente” ; “Ho finito i complimenti da farle” e ancora: “Maestra in bianco sta benissimo”, sono solo alcune delle reazioni più entusiaste.

Maria De Filippi si complimenta con Alessandra Celentano: “Il bianco è segno di verginità?”

Tra le persone che hanno notato la sua eleganza si è unita anche la conduttrice Maria De Filippi che le ha chiesto quale fosse il significato del colore da lei scelto. La coach ha risposto: “Tra poco mi risposo”. Non è mancata la reazione della conduttrice che a sua volta ha replicato: “Quindi è segno di verginità il bianco?”.