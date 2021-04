Andrea Cerioli: la verità sul cambiamento fisico e sulle foto con gli addominali

Andrea Cerioli ha davvero ritoccato le foto sui social per apparire con gli addominali scolpiti? La verità sul cambiamento fisico del naufrago

Abbiamo visto tutti le foto super sensuali di Andrea Cerioli sui social e su Instagram in particolare. Tuttavia, con il suo approdo all’Isola dei Famosi, tali scatti hanno destato più di un dubbio. L’ex tronista ha infatti mostrato un fisico più morbido rispetto a quello a cui ci aveva abituati, tanto che molti hanno commentato il suo cambiamento fisico così lampante.

Tanti telespettatori son dunque arrivati a supporre che l’emiliano abbia ritoccato le sue immagini al fine di apparire fintamente con gli addominali scolpiti. Daniela Martani ha addirittura lanciato qualche frecciatina al compagno di gioco proprio per la sua “pancetta”. Così, a quel punto, la fidanzata di Andrea, Arianna Cirrincione, ha deciso di intervenire.

La giovane ha affermato di apprezzare anche l’attuale fisico del compagno, svelando poi il mistero delle fatidiche foto con gli addominali perfetti. Arianna ha dunque spiegato che le immagini di Andrea Cerioli con la “tartaruga” in bella vista risalgono a prima del lockdown, dopodiché l’ex tentatore pare si sia lasciato un po’ andare, non dedicandosi più agli allenamenti come una volta.