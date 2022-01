Angela Melillo: “Nathaly Caldonazzo mi ha bloccata su Instagram”

Angela Melillo ha confessato che Nathaly Caldonazzo l'avrebbe bloccata su Instagram. Scopriamo i motivi di questo presunto litigio.

L’ex stella del Bagaglino Angela Melillo ha confessato che la showgirl Nathaly Caldonazzo l’avrebbe bloccata sui social.

Angela Melillo e Nathaly Caldonazzo

Attraverso una diretta sui social Angela Melillo ha confessato di aver scoperto che Nathaly Caldonazzo, attuale concorrente del GF Vip 6, l’avrebbe bloccata sui social.

L’ex stella del Bagaglino lo ha rivelato durante una diretta Instagram rilasciata nella rubrica I Sogni C..Ostruiti dell’opinionista tv e docente Vito Maria Camposeo.

se ne sarebbe accorta solamente alcune settimane fa quando, alla notizia che Nathaly sarebbe entrata nella casa del reality show, le avrebbe provato a fare le congratulazioni via social per questa nuova esperienza:

“Nathaly è una donna molto bella e affascinante. Abbiamo lavorato insieme al Bagaglino e abbiamo anche fatto un viaggio insieme per un lavoro.

Ultimamente però ho scoperto una cosa molto particolare. Due settimane dopo il suo ingresso nella Casa del GF Vip 6, l’ho taggata per farle dei complimenti ma ho scoperto che mi ha bloccata senza motivo su Instagram. Che cosa è successo? Nulla di male… Nathaly, perché mi hai bloccata? Io comunque le mando un bacio, perché mi piace. Sai io blocco le persone volgari e ineducate, poi per il resto lascio commenti negativi non li blocco”, ha dichiarato Angela Melillo.

Angela Melillo: Nathaly Caldonazzo al GF Vip

Al momento sulla questione non vi sono certezze e in tanti si chiedono se Alfonso Signorini interrogherà Nathaly in merito a quanto accaduto tra lei e Angela Melillo. La showgirl confesserà i motivi per cui avrebbe bloccato la sua storica ex collega?

Angela Melillo: la vita privata

Legata all’avvocato Cesare San Mauro, Angela Melillo ha una figlia, Mia, nata dalla sua precedente unione con Ezio Bastianelli, di professione ristoratore.

I due si sono separati ufficialmente nel 2013 dopo 7 anni di matrimonio. Oggi la showgirl sembra aver ritrovato la serenità e, per quanto riguarda la sua vita privata, ha sempre cercato di proteggere la sua privacy.