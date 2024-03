Ospite di Che tempo che fa, Angelina Mango ha fatto una rivelazione curiosa: lo sfondo del suo cellulare è occupato da una foto di Nino Frassica. Perché ha fatto una scelta tanto alternativa?

Angelina Mango, ospite dell’ultima puntata di Che tempo che fa, ha portato in scena la canzone La Noia e ha presentato il nuovo singolo Uguale a me. Non solo musica, l’artista ha anche preso parte al tavolo finale del programma di Fabio Fazio. E’ in quest’ultimo segmento, che la cantante ha fatto una strana rivelazione: lo sfondo del suo cellulare è occupato da una foto di Nino Frassica.

La Mango ha mostrato al pubblico di Che tempo che fa lo sfondo del suo cellulare. “È tutto real“, ha esclamato quando la telecamera ha inquadrato il volto di Nino Frassica. Ovviamente, Fabio Fazio non ha potuto fare a meno di chiederle il motivo della sua scelta. Angelina ha risposto:

“Perché quando apro il mio telefono ho bisogno di qualcuno che mi metta allegria”.

