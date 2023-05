Anna Lou, figlia di Morgan e Asia Argento: "Vivo con la mia ragazza, mi mantengo facendo la rider"

Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan e Asia Argento, ha svelato per la prima volta i retroscena della sua vita privata da quando ha deciso di lasciare la casa di sua madre e cercare la sua indipendenza.

Anna Lou Castoldi: la vita privata

Per la prima volta la figlia del cantante Morgan e dell’attrice Asia Argento ha rilasciato un’intervista sulla sua vita privata e ha confessato che oggi vivrebbe con la sua fidanzata in un piccolo Borgo. A 21 anni Anna Lou sogna di potersi mantenere con la sua arte ma, nel frattempo, lavora come rider e cameriera per poter pagare l’affitto.

“Consegno le pizze, ma ho lavorato come cameriera, ho fatto persino il manovale, ho dipinto case e i traslochi. Un po’ di tutto”, ha confessato, e ancora: “Vivo con la mia ragazza e ci manteniamo da sole in un piccolo borgo. Sto facendo molti lavori in questo periodo, anche perché con l’arte non riesco ancora a camparci. Quindi cerco di darmi da fare”.

Il sogno di Anna Lou sarebbe quello di lasciare un giorno l’Italia e a tal prosito ha ammesso: “Sono molto legata a Roma, mi sono sempre trovata bene e ci sono affezionata, ma altrove potremmo trovarci meglio. Non so se è il Vaticano o altro, ma per la storia che abbiamo avuto dovremmo essere tra i popoli più evoluti sotto tutti i punti di vista. Invece, purtroppo, c’è tantissima ignoranza che porta all’odio”.