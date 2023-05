Nelle scorse ore, Anna Oxa si è esibita in concerto a Roma. Dopo la performance, la cantante è stata inseguita da “finti fan” che hanno cercato di avvicinarla a tutti i costi. Lo sfogo dello staff non si è fatto attendere.

Anna Oxa inseguita da finti fan

Prosegue il tour Voce Sorgente di Anna Oxa. Dopo Torino e Milano, l’artista si è esibita a Roma. Il concerto è andato benissimo, ma subito dopo è successo qualcosa che le ha fatto perdere le staffe. Stando al racconto fatto sui social da Oxarte, alcuni finti fan hanno inseguito l’artista fino all’hotel. “News delle ultime 24 ore. Standing Ovation per Anna Oxa anche a Roma. Inseguimento fin dentro al ristorante, in piena notte, dove andiamo spesso a Roma. Un gruppo di ragazzi che si professavano “fans”, che non fanno parte di questo gruppo, ci hanno inseguito…sono stati invitati dalla titolare ad allontanarsi e far cenare i clienti con tranquillità. Non contenti, hanno aspettato che uscissimo dal ristorante ed hanno continuato ad inseguirci fino all’Hotel“, ha esordito Oxarte.

Anna Oxa scappa dai finti fan

Lo staff di Anna Oxa ha proseguito:

“Essendo arrivati un attimo prima, considerata la via stretta, l’autista ha fatto in modo che Anna Oxa entrasse subito in Hotel… Un tipo si è avvicinato a me per parlarmi… Avrebbe voluto venire anche stamattina perché aveva pagato il biglietto, per vedere il concerto, secondo lui, l’artista doveva essere ai suoi comodi, perché doveva fare la foto. Ho fatto in modo che andasse via… Non ci crederete, ma stamattina quando sono uscita dall’Hotel per preparare l’auto, fuori c’era il gruppo di questi fenomeni che dicevano di essere fans. Ho fatto in modo di posizionare l’auto per tenerli lontani dall’artista. Anna Oxa è salita subito in macchina e siamo subito partite. Non é la prima volta che qualcuno ci insegue fino in Hotel ecc…”.

Anna Oxa è riuscita a sfuggire ai finti fan, ma non ha affatto gradito quanto accaduto in piena notte a Roma.

Anna Oxa: l’appello ai fan

Lo sfogo di Oxarte si conclude con un appello ai veri fan. Lo staff della Oxa ha scritto: