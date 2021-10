Anticipazioni Uomini e Donne 17 ottobre: ritorna una dama

Tutto quello che c'è da sapere sulla registrazione di Uomini e Donne del 17 ottobre: da Gemma Galgani al ritorno di un'altra dama.

Le registrazioni del 17 ottobre a Uomini e Donne vedono al centro del programma il ritorno di una dama che era stata assente per alcune puntate dello show.

Uomini e Donne: le anticipazioni

Stando a quanto emerso dalle registrazioni del 17 ottobre a Uomini e Donne, Gemma Galgani tornerà al centro dello studio e, insieme a lei, Costabile, accusato di non aver dato alla dama torinese le giuste attenzioni.

Secondo i rumor in circolazione all’interno della registrazione vi è stato anche l’atteso ritorno di Isabella Ricci, assente per alcune puntate dello show. Anche in questo caso la dama avrebbe gettato pesanti accuse contro il cavaliere Biagio, ma per saperne di più sarà necessario attendere la messa in onda della puntata.

Anche Ida Platano sarebbe stata al centro delle ultime registrazioni: sembra infatti che sia uscita con Diego per un’esterna a Castel Gandolfo.

Le cose tra i due avranno dei risvolti positivi?

Uomini e Donne: Ida Platano

Ida Platano è tornata a Uomini e Donne dopo il suo addio a Riccardo Guarnieri (che, nel frattempo, ha archiviato anche una liaison con Roberta Di Padua). Lei e Riccardo avevano lasciato il programma annunciando di avere progetti seri, tra cui la convivenza e il matrimonio. L’unione tra i due è naufragata come un fulmine a ciel sereno e a seguire Ida è tornata all’interno dello show alla ricerca dell’amore (che, per ora, non ha dato i suoi frutti).

Gemma Galgani a Uomini e Donne

Per quanto riguarda Gemma Galgani la dama torinese, storico volto del programma, è tornata in questa nuova edizione del programma lasciando tutti senza parole: Gemma infatti ha deciso di ricorrere alla chirurgia plastica. La vicenda le è valsa le accuse della sua acerrima rivale, Tina Cipollari.

“Ha sempre criticato tutte le donne che sono ricorse alla chirurgia estetica e nel suo mirino fino a poco tempo fa c’ero anche io che, personalmente, oltre a ritoccare le labbra (cosa che ho sempre ammesso) non ho fatto altro.

Per anni Gemma ha giudicate tutte le donne che si sono migliorate grazie alla chirurgia plastica. Sostenendo, tra l’altro a gran voce, di esser legata al suo aspetto così com’era, al suo viso, alle rughe date dall’età che le ricordano gioie e dolori del passato. Ha sempre detto di essere orgogliosa del suo volto segnato dal tempo. Io non critico la sua scelta ma l’incoerenza di questa decisione”, ha tuonato Tina.