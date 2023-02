Anticipazioni Uomini e Donne, la dama Aurora Tropea torna nel parterre

Le anticipazioni di Uomini e Donne prospettano appuntamenti imperdibili.

In studio è tornata una vecchia conoscenza del programma. Si tratta della dama Aurora Tropea, che aveva lasciato il parterre nella stagione 2018/2019.

Uomini e Donne: Aurora Tropea torna nel parterre

Stando alle anticipazioni di Uomini e Donne rese pubbliche da Lorenzo Pugnaloni, le prossime puntate del programma di Maria De Filippi si prospettano imperdibili. La prima notizia scioccante riguarda un ritorno. La dama Aurora Tropea, che aveva lasciato il salottino nella stagione 2018/2019 con il cavaliere Jan Pierre, ha fatto il suo ingresso in studio per tornare a far parte del trono Over.

Anticipazioni Uomini e Donne: cosa accadrà in studio?

Oltre al ritorno di Aurora, la registrazione di lunedì 20 febbraio 2023, ha visto un altro momento imperdibile. Protagonista di Uomini e Donne è Gemma Galgani, che è uscita con il suo nuovo corteggiatore e l’ha baciato. L’effusione ha suscitato una discussione furibonda tra la dama torinese, il cavaliere, Gianni e Paola. A quanto pare, il nuovo arrivato si descrive come “difensore delle donne“, ma parla male di alcune dame alle spalle.

Anticipazioni Uomini e Donne: ancora nessuna scelta

Per quanto riguarda il trono Classico di Uomini e Donne, le anticipazioni ci dicono che non c’è stata nessuna scelta. Sia Lavinia che Federico non hanno ancora deciso chi portare fuori dal programma mariano.