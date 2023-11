Arianna Cirrincione, piovono critiche per la gravidanza: "Assolutamente no"

Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli, ex volti molto amati di Uomini e Donne, sono in attesa del primo figlio. Un periodo magico, che non ha salvato l’ex corteggiatrice delle polemiche: piovono critiche per il suo modo di gestire la gravidanza.

Arianna Cirrincione: piovono critiche per la gravidanza

Qualche mese fa, Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli hanno annunciato di essere in attesa del primo figlio. Un periodo reso difficile dai problemi di salute dell’ex tronista, ma comunque meraviglioso. Nonostante tutto, l’ex corteggiatrice è finita al centro delle polemiche per come gestisce la gravidanza.

La accuse ad Arianna Cirrincione

Da sempre molto riservata e timida, Arianna sta vivendo la gravidanza con estrema tranquillità. Non si espone tanto sui social, né si mostra più del dovuto. Niente di strano, sia chiaro, ma secondo alcuni seguaci è un atteggiamento che denota poco entusiasmo nei confronti del bambino che porta in grembo.

Arianna Cirrincione replica alle critiche per la gravidanza

Arianna si è esposta sui social solo in occasione della scoperta del sesso del bebè. Sperava fosse un maschio, ma aspetta una femminuccia. Secondo i fan, il poco entusiasmo sarebbe da rintracciare proprio in questa delusione. Quando un seguace le ha chiesto se le critiche corrispondessero a verità, la Cirrincione ha tuonato: “Ma assolutamente no“. Poi, in merito alle continue domande sulla gravidanza, ha dichiarato: “Per ora è nella pancia, sta lì, sta bene, tutto va, che vi devo dì“.