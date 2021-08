Arisa fuori da Amici: svelati i motivi del forfait della cantante

Arisa non farà più parte dei professori di Amici e la trattativa sarebbe andata in fumo per motivi ben precisi.

Arisa non sarebbe stata riconfermata come professoressa ad Amici di Maria De Filippi e, secondo indiscrezioni, la trattativa sarebbe andata in fumo per motivi ben precisi.

Arisa: il forfait ad Amici

Stando ai rumor in circolazione non sarebbe andata in porto la trattativa di Mediaset per avere Arisa di nuovo ad Amici.

Il posto della cantante – che era stata insegnante di canto nella precedente edizione – a quanto pare verrà affidato a Lorella Cuccarini, mentre Raimondo Todaro – sempre secondo il rumor – sarà il nuovo insegnante di ballo del talent show. Sulla questione al momento non vi sono conferme, ma sembra che il programma abbia dovuto rinunciare alla presenza di Arisa perché lei averebbe accettato di partecipare al format Sky Pekin Express, motivo per cui non avrebbe potuto essere presente ad entrambi i programmi tv.

La vicenda verrà confermata dalla cantante? In tanti sui social sperano proprio di sì!

Arisa: l’esperienza ad Amici

Come la new entry Lorella Cuccarini, anche Arisa ha espresso la sua gratitudine nei confronti di Maria De Filippi per averle permesso di prende parte allo show. Una volta terminato Amici Arisa aveva dichiarato di provare un po’ di tristezza e aveva sottolineato che per lei si fosse trattato di una bellissima opportunità.

Arisa: la vita privata

Di recente Arisa si è trovata nell’occhio del ciclone per via della sua storia d’amore con Andrea Di Carlo. I due hanno avuto un difficile tira e molla e a quanto pare si sono detti addio ad un passo dall’altare. Lo stesso manager fidanzato della cantante aveva fatto sapere con uno sfogo via social di essersi ripreso l’anello di fidanzamento.

“Bisogna prendere le distanze da chi ti fa apparire come un ologramma senza nome, io non sono Mina, io mi chiamo Andrea.

L’amore è per i coraggiosi ed io lo sono, e quando ami lasci libero chi non è in grado di prendersi impegni. Passo e chiudo. Nessun matrimonio. The end”, aveva tuonato lui attraverso i social in seguito alla sua rottura dalla cantante.

A seguire i due erano tornati inaspettatamente insieme, salvo poi decidere di lasciarsi di nuovo. La loro storia avrà ulteriori sviluppi? In tanti tra i fan sperano proprio di sì e non vedono l’ora di saperne di più!