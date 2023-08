Un bimbo è stato trovato svenuto in piscina nell'Astigiano: in seguito è stato trasportato d'urgenza in elisoccorso all'ospedale Regina Margherita di Torino.

Un bimbo di appena 2 anni è stato trovato svenuto nella piscina della sua abitazione: ha rischiato di annegare. Il drammatico episodio è accaduto a Valgera di Asti lo scorso 31 luglio. Il piccolo in quel momento stava facendo un bagno, ma avrebbe a un tratto perso i sensi. La piscina in questione sarebbe una piccola piscina domestica montata in occasione della stagione estiva in giardino.

Bimbo svenuto in piscina: è stato soccorso

In base alle prime informazioni, sembra che il piccolo sia caduto accidentalmente in una piscina. I familiari hanno lanciato l’allarme e il bimbo è stato soccorso e trasportato d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Regina Margherita di Torino. Le sue condizioni risultano essere molto gravi secondo le prime notizie riportate da FanPage. Attualmente, il bambino è stato intubato e ricoverato in terapia intensiva.

Dinamica dell’incidente in fase di accertamento

Dopo l’incidente, oltre ai sanitari che hanno soccorso il bambino, sono intervenute anche alcune pattuglie della polizia. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, ma le prime ipotesi emerse dalle prime ricostruzioni indicano un possibile malore o un incidente come cause dell’accaduto. Le autorità stanno attualmente indagando per comprendere meglio la situazione.

Non si tratta di un episodio isolato

Purtroppo, questa estate sta registrando diversi incidenti simili che coinvolgono bambini, anche molto piccoli. Solo qualche settimana fa, nel Vicentino, c’è stato un drammatico incidente in cui un bambino di due anni ha perso la vita. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo sarebbe sfuggito alla vigilanza del nonno, che si era addormentato, ed è finito nella piscina di casa dove è annegato. Un altro incidente simile e altrettanto tragico è avvenuto a Lecce, dove un bambino di due anni è annegato nella piscina di casa dei nonni.