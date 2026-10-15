Il prossimo giovedì 15 ottobre segna l’inizio della campagna europea per l’Atalanta, che accoglie il Pafos nella prima giornata della Conference League. L’appuntamento è fissato per le ore 21:00 nella New Balance Arena dove i bergamaschi cercheranno di confermare il buon ritmo mostrato in Serie A con la vittoria per 3-1 contro il Venezia.

La partita rappresenta il primo passo di una nuova avventura continentale e sarà seguito da milioni di appassionati, grazie alla trasmissione in chiaro su Sky e al servizio di streaming disponibile su Sky Go e NowTV.

Atalanta si prepara per l’esordio nella Conference League

La rosa guidata da Maurizio Sarri entra in campo ancora carica di energia dopo aver interrotto una striscia di tre sconfitte consecutive in campionato.

La vittoria sul Venezia, conquistata con un risultato di 3-1, ha restituito fiducia ai giocatori e ha messo in evidenza la capacità tattica del tecnico, noto per il suo stile di gioco fluido e offensivo. Il match contro il Pafos sarà quindi una prova di continuità dove Sarri cercherà di sfruttare la solidità difensiva costruita nelle ultime giornate e di alimentare la macchina offensiva che ha reso l’Atalanta temuta in Italia.

Probabili formazioni dell’Atalanta

Secondo le ultime indicazioni, il modulo previsto è il 4-2-3-1. In porta dovrebbe schierarsi Carnesecchi protetto da una retroguardia composta da Zappacosta, Kristensen, Kolašinac e Bernasconi. Il centrocampo vedrà la coppia Kessié e Éderson a garantire copertura difensiva, mentre la zona trequartista sarà affidata a De Ketelaere, Samardžić ed Elmas. In attacco, il ruolo di punta sarà attribuito a Scamacca l’attaccante capace di concludere le azioni con precisione.

Pafos arriva dalla Cipria con l’obiettivo di sorprendere

Il Pafos squadra cipriota, approda in Europa con la voglia di mettere in difficoltà un avversario di Serie A. Il tecnico Ricardo Sá Pinto ha optato per un modulo più offensivo, il 4-3-3 che privilegia la rapidità dei tre attaccanti e la presenza di un centrocampo capace di recuperare palla. L’obiettivo è quello di sfruttare al meglio le opportunità di contropiede e di imporre alti livelli di intensità fisica, fattori che hanno spesso sorpreso squadre più blasonate nei precedenti turni della competizione.

Probabili formazioni del Pafos

In porta dovrebbe difendere Majecki affiancato da una difesa formata da Bruno Felipe, David Luiz, Mmaee e Nikolas Iōannou. Il centrocampo è presumibilmente capitanato da Šunjić e Pêpê con Correia a disposizione per gestire la transizione verso l’attacco. Il reparto offensivo dovrebbe includere LelêSema e ??? (giocatore da confermare).

Dove e come seguire la partita in diretta

I tifosi potranno assistere al confronto in tempo reale grazie alla trasmissione sulla piattaforma Sky. Per chi preferisce lo streaming, la partita sarà disponibile sia su Sky Go che su NowTV consentendo la visione da computer, tablet o smartphone. L’opzione di seguire la partita su più device garantisce un’ampia fruibilità, rendendo la serata del 15 ottobre un appuntamento imperdibile per gli amanti del calcio europeo.