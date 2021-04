Atalanta, regalo speciale a Gosens: l’esterno scarta la maglia di… CR7. Il curioso motivo

La maglia di CR7 regalata a Robin Gosens ha generato grande ilarità tra i tifosi dell'Atalanta.

Robin Gosens ha ricevuto un particolare regalo dai suoi compagni. I giocatori dell’Atalanta, infatti, hanno donato all’esterno una maglia di Cristiano Ronaldo. Uno scherzo molto gradito. Nello spogliatoio infatti sono scoppiati tutti a ridere, come si vede in un video diffuso sui social network proprio dagli orobici.

Non tutti, però, sanno cosa si cela dietro al divertente gesto. Esso infatti fa riferimento al passato del tedesco.

La maglia di CR7 regalata a Gosens

Il regalo nasce da un aneddoto raccontato nella biografia di Robin Gosens. L’esterno dell’Atalanta ha rivelato di avere chiesto in passato la maglia di Cristiano Ronaldo al termine di una gara. La risposta dell’attaccante della Juventus, tuttavia, sarebbe stata un secco “no”. Una reazione che avrebbe provocato grande imbarazzo nonché delusione nel giocatore tedesco.

Nelle scorse ore tuttavia ripensare all’episodio lo ha fatto sorridere.

I compagni, infatti, gli hanno donato un pacco con dentro proprio la maglia numero 7 della Juventus. Non è autografata da Cristiano Ronaldo, ma potrà senza dubbio accontentarsi. “Per la tua collezione”. Questa la dedica scritta da Hans Hateboer, il quale con la complicità di Remo Freuler ha anche ripreso la scena dello spacchettamento per poi pubblicarla su Instagram. Uno scherzo senza dubbio riuscito, in quanto ha suscitato grande ironia nel diretto interessato ed anche tra i tifosi dell’Atalanta.