Profezia dell’oracolo Baba Vanga: “Nel 2022 arriverà un nuovo virus”

Il profeta cieco Vanga dalla Bulgaria ha predetto una pandemia causata dal Coronavirus che avrebbe scosso il mondo per tutto il 2020 e sarebbe continuata per molto tempo dopo.

Sebbene sia morta 20 anni fa, si dice che l’oracolo cieco abbia una straordinaria capacità di vedere il futuro. Ha predetto infatti cosa accadrà nel 2022.

La profezia di Vanga sul destino del mondo nel 2022

La prima previsione dell’oracolo del prossimo anno sembra riferirsi alla pandemia di Covid-19, affermando che “gli esseri umani si abitueranno a un nuovo virus”.

I registri non dicono esattamente come ciò accadrebbe, con l’aiuto della vaccinazione o dell’immunità naturale. Ma lei insiste, gli umani “si abitueranno”.

Se questo si avvererà, allora questo sarà ciò che tutto il mondo attende, quando tutte le attività economiche, sociali, sportive, turistiche… torneranno alla normalità. Tuttavia, “un nuovo virus” qui può anche essere inteso come la comparsa di un nuovo ceppo o addirittura di un nuovo virus oltre a Covid-19, che renderà il mondo infelice prima di scoprirlo.

dare una soluzione.

Succederanno molti disastri naturali

Nella seconda profezia, Baba Vanga ha menzionato che “accadono molti disastri naturali”, predicendo un anno con molti eventi e disastri naturali. Questa previsione è anche coerente con il contesto in cui il mondo sta assistendo a una serie di fenomeni naturali insoliti come la morte di massa di pesci, siccità, gravi inondazioni, scioglimento dei ghiacci nell’Artico, pioggia che cade sull’isola di Groenlandia.

Questo disastro non solo reclamò proprietà, ma distrusse anche vite umane. “Molti esseri viventi vengono distrutti qui. Non solo, i sopravvissuti moriranno per una grave malattia”, ha detto Vanga.

Tre previsioni sulle fluttuazioni che accadono nel mondo

Per quanto riguarda le fluttuazioni nel mondo, la signora Vanga ritiene che nel 2022 ci saranno due flussi di cassa, le direzioni saranno est e ovest. Tale piacere influenzerà solo parzialmente la Russia.

I russi diventeranno ricchi, anche se non hanno soldi in mano.

In esso, è interessante notare che è nata la menzione di due importanti personaggi del mondo. Tuttavia, questo probabilmente dovrà attendere molti anni per essere verificato.