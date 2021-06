Barbara D’Urso, la foto: “I quattro uomini e della mia vita”

Barbara D'Urso ha postato una foto in cui è ritratta insieme a quelli che lei stessa ha definito "i quattro uomini più importanti della sua vita".

Sui social Barbara D’Urso ha condiviso con i fan un tenero scatto del suo passato: nell’immagine sono ritratti quelli che lei ha definito “i quattro uomini della sua vita”.

Barbara D’Urso: la foto del passato

Con un tenero scatto del suo passato Barbara D’Urso ha voluto dimostrare il suo affetto verso quelli che ha definito senza remore “i quattro uomini della sua vita”: tra loro ovviamente non potevano mancare i suoi figli, Giammauro ed Emanuele, suo padre e infine il suo ex marito, Mauro Berardi.

“Non ho molte foto tutti insieme e questa è una delle mie preferite in assoluto, che conservo gelosamente ma che voglio condividere con voi. Loro sono i quattro uomini più importanti della mia vita, di ieri, di oggi e per sempre. Qui ci sono le mie radici e i miei rami. Ci sono il mio papà, i miei figli e il loro padre. C’è tutto l’amore della mia vita”, ha dichiarato la conduttrice, che già in passato ha espresso la sua ammirazione e il suo affetto per l’ex marito (con cui è stata sposata dal 1982 al 1993 e con cui ha avuto due figli).

Barbara D’Urso: Francesco Zangrillo

La conduttrice continua a mantenere il massimo riserbo per quanto riguarda la sua presunta liaison con Francesco Zangrillo, l’uomo – di professione assicuratore – con cui le sarebbe stata attribuita una liaison.

Barbara D’Urso ha sempre mantenuto la più totale privacy per quanto riguarda la sua vita privata e in passato pur ammettendo di aver avuto dei corteggiatori non ha mai apertamente annunciato di chi si trattasse. Oggi sembra che lei abbia finalmente trovato la serenità accanto all’assicuratore (finito al centro del gossip nei mesi scorsi per una sua presunta liaison con Francesco Zangrillo).

Barbara D’Urso: Mauro Berardi

Barbara D’Urso ha mentenuto rapporti pacifici con Mauro Berardi, padre dei suoi due figli Giammauro ed Emanuele. Lei e il suo ex marito sono nati curiosamente lo stesso giorno e infatti di solito la conduttrice rivolge a lui i suoi auguri via social nel giorno del suo compleanno. “L’uomo più importante della mia vita è stato Mauro. È l’uomo che ho amato di più e infatti ci ho fatto anche due figli. Ho sofferto tanto per questa separazione”, ha dichiarato in passato la conduttrice.