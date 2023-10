Bayern, polemica per le parole di Mazraoui: "Dio, dona la vittoria ai fratell...

Polemica per le parole sul conflitto tra Israele e Hamas pronunciate da Noussair Mazraoui, il difensore del Bayern Monaco

Polemiche per i messaggi filo-palestinesi scritti da Noussair Mazraoui, il difensore del Bayern Monaco.

Bayern, il caso Mazraoui

Il terzino del Bayern domenica sera ha postato un video su Instagram nel quale si sente una voce dire: “Dio, aiuta i nostri fratelli oppressi in Palestina, affinché ottengano la vittoria”.

Il post ha creato scalpore perché reputato filo-palestinese. Immediato l’intervento della squadra tedesca, che ha comunicato in una nota di voler incontrare il giocatore marocchino il prima possibile. Le parole del terzino hanno messo in difficoltà il Bayer, dove gioca anche anche il portiere israeliano Peretz. Al momento Mazraoui sta giocando per il suo Marocco.

La nota del Bayern Monaco su Noussair Mazroui

“Il Bayern ha immediatamente contattato Noussair Mazroui dopo i suoi post su Instagram domenica. Il giocatore è attualmente in Africa con la nazionale del Marocco. Dopo il suo ritorno è previsto un incontro personale dettagliato con la dirigenza del club a Monaco”, scrive la squadra.

Non è chiaro se il club tedesco prenderà delle decisioni dopo le parole di Mazraoui. “Tutti, ogni dipendente e ogni giocatore, sanno quali valori rappresenta il Bayern. Li abbiamo già espressi pubblicamente e inequivocabilmente subito dopo l’attacco terroristico contro Israele. Abbiamo a cuore i nostri amici in Israele e siamo al loro fianco. Allo stesso tempo, speriamo in una coesistenza pacifica di tutti i popoli del Medio Oriente“, prosegue la nota del Bayern.