Beatrice Valli dopo la bufera sul reddito di cittadinanza: il chiarimento

Beatrice Valli ha replicato alle polemiche che l'hanno travolta per via delle sue affermazioni sul reddito di cittadinanza.

Beatrice Valli: le polemiche

Nei giorni scorsi Beatrice Valli è finita nell’occhio del ciclone per alcune affermazioni in merito al reddito di cittadinanza.

L’influencer ha dichiarato che certa gente “non ha proprio voglia di lavorare” e ha risposto ad un fan che le chiedeva come mai fosse tanto difficile trovare una baby sitter dando la colpa proprio al reddito di cittadinanza. A causa della bufera che è scaturita dalle sue affermazioni, la moglie di Marco Fantini ha deciso di mettere in chiaro la sua opinione:

“Volevo semplicemente dire che tante persone hanno bisogno di questi aiuti e sostegni economici e magari non riescono ad ottenerli.

Per mille ragioni o motivi. Mi dispiace aver fatto pensare o credere che io sia distante dalla realtà e non comprenda il momento storico in cui viviamo e la difficoltà di tante persone”, ha affermato, e ancora: “Purtroppo succede, e lo sappiamo tutti benissimo, che molte volte ci sono persone che se ne approfittano e si appropriano di vantaggi a discapito di chi ne ha realmente diritto e necessità”.

Beatrice Valli: il matrimonio

Di recente l’influencer è balzata agli onori delle cronache per il suo matrimonio di lusso con lo storico compagno Marco Fantini. I due hanno avuto insieme due figlie, Bianca e Azzurra, mentre la Valli era già mamma di Alessandro, il suo primo figlio nato da una precedente relazione.