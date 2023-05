Beatrice Valli in ospedale per la figlia Azzurra: la bimba ha ingoiato una mo...

Paura per Beatrice Valli e Marco Fantini. La coppia è stata costretta a portare la figlia Azzurra in ospedale perché ha ingerito una moneta. A raccontare quanto accaduto è stata l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Beatrice Valli in ospedale per la figlia Azzurra

Tramite il suo profilo Instagram, Beatrice Valli ha raccontato di aver vissuto momenti di grande apprensione a causa della figlia Azzurra. La bambina, avuta da Marco Fantini, ha inavvertitamente ingerito una moneta. La corsa in ospedale è stata necessaria. “Siamo al pronto soccorso perché Azzurra ha ingerito una monetina“, ha esordito l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Cosa è successo alla piccola Azzurra?

Un grande spavento per Beatrice e Marco, ma fortunatamente tutto è andato per il meglio. I medici che hanno visitato la piccola Azzurra li hanno tranquillizzati perché la moneta ingoiata dalla bambina è andata nell’intestino. La Valli ha raccontato:

“Azzurra era con me in bagno e ci stavamo preparando per andare a pranzo.

Lei stava giocando con una borsetta mia dove c’erano le monetine e delle carte. Mentre si buttava addosso questa borsettina aveva la bocca aperta e subito le è andata a finire la monetina in gola. Per fortuna era un soldino molto piccolo (un centesimo) e non si è incastrato ma è andato subito giù. Però siamo stati in ospedale fino a mezz’ora fa”.

Come sta Azzurra? Beatrice e Marco sono sollevati

Dopo le dimissioni dall’ospedale, Beatrice e Marco hanno tirato un sospiro di sollievo. La monetina era piccolissima, quindi non è rimasta in gola. La bambina sta bene e, a giorni, dovrebbe buttare fuori l’oggetto ingerito. La Valli ha concluso: