Bettarini, l’amore per Nicoletta Larini: “Lei per me ha rinunciato a…”

Stefano Bettarini ha confessato alcuni dettagli e retroscena della sua storia d'amore con la fidanzata Nicoletta Larini.

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Stefano Bettarini e Nicoletta Larini e per la prima volta l’ex calciatore ha svelato alcuni retroscena sulla sua relazione con la giovane fidanzata.

Stefano Bettarini e Nicoletta Larini: la storia d’amore

Procede liscia come l’olio la storia d’amore tra Stefano Bettarini e Nicoletta Larini che, dopo già diversi anni d’amore, sembrano essere più felici ed uniti che mai. L’ex calciatore nonsotante la differenza d’età con la fidanzata (di ben 11 anni) ha confessato che quella tra lui e Nicoletta sarebbe stata da subito una storia importante e a tal proposito ha confessato che, per amor suo, dopo il diploma in Moda la ragazza avrebbe rinunciato a trasferirsi a Milano per seguire lui a Viareggio.

“Non l’ho obbligata, le ho detto di partire serenamente, che ci saremmo visti il fine settimana, anche se non ho mai negato che nei rapporti a distanza non credo. Lei ha preferito rimanere vicino a me, dimostrandomi un attaccamento importante. Il suo per me è stato un segnale forte”, ha dichiarato l’ex marito di Simona Ventura che, qualche anno fa, ha preso parte a Temptation Island Vip proprio in compagnia della fidanzata.

Stefano Bettarini: i progetti

Oggi a quanto pare Stefano Bettarini e Nicoletta Larini non avrebbero in progetto né i fiori d’aarancio né un figlio insieme. Bettarini del resto è già stato sposato con Simona Ventura, madre dei suoi due figli Giacomo e Niccolò. “Su questo punto non faccio un passo indietro. Per rispetto alla mia famiglia precedente e, soprattutto, perché non lo desidero. Nicoletta lo sa. Non ci sposeremo e non faremo un altro figlio”, ha dichiarato Stefano Bettarini, che pertanto sarebbe convinto di non voler avere un figlio insieme alla giovanissima fidanzata.

Stefano Bettarini e Nicoletta Larini: l’amore

Più volte Stefano Bettarini e Nicoletta Larini si sono dedicati dei messaggi tramite social e la fidanzata dell’ex calciatore gli ha mostrato il suo sostegno e la sua vicinanza anche quando è stato travolte da alcune polemiche in tv (come durante la sua squalifica al GF Vip). A sua volta Stefano Bettarini è stato accanto a Nicoletta quando lei ha annunciato di doversi sottoporre ad un intervento chirurgico, e ovviamente le è stato vicino durante la degenza in ospedale.