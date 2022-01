Biagio D’Anelli non segue più Miriana Trevisan sui social: i motivi

Biagio D'Anelli ha confessato i motivi per cui ha scelto smettere di seguire Miriana Trevisan sui social.

Attraverso i social Biagio D’Anelli ha svelato perché avrebbe smesso di seguire i canali social di Miriana Trevisan.

Biagio D’Anelli non segue più Miriana Trevisan

Nella casa del GF Vip 6 tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli è scoppiata la passione e, nonostante il concorrente sia sto eliminato, lui e la showgirl si sono promessi di approfondire la loro conoscenza quando anche lei avrà lasciato la casa.

In queste ore sui social in tanti hanno però notato che D’Anelli abbia smesso di seguire i canali social di Miriana e, dopo le insistenti domande dei fan, lui stesso ha svelato cosa sia successo. A quanto pare una delle persone che gestiscono il profilo dell’ex moglie di Pago ce l’avrebbe con lui e più volte gli sarebbero arrivati messaggi che lo avrebbero spinto a smettere di seguire quei profili.

Biagio D’Anelli: la spiegazione

“Poiché mi state scrivendo in tantissimi, riguardo il mio aver unfollowato il profilo ufficiale di Miriana, ci tengo a precisare delle cose “estremamente importanti”: chi gestisce il profilo di Miriana probabilmente non ha una buona considerazione di me, in quanto ho ricevuto diverse segnalazioni riguardanti cose scritte da chiunque ci sia dietro il suo profilo. Siccome non conosco chi sia, ci tengo a dire che la mancanza di rispetto non viene fatta a me ma a Miriana stessa.

Tra me e Miriana le cose non sono cambiate, anzi, la voglia di conoscerci e stare insieme e continuare a viverci è sempre più forte, questa distanza non fa che avvicinarmi sempre di più a lei e alla voglia di rivederla. Seguirò Miriana quando lei riavrà il suo telefono”, ha precisato Biagio D’Anelli postando alcuni dei messaggi incrimanti e scritti contro di lui da chi gestisce il profilo di Miriana Trevisan.

Biagio D’Anelli: i messaggi

In uno dei messaggi scritti dal canale ufficiale di Miriana Trevisan e ricondivisi da Biagio D’Anelli si legge:

“Ma nessuno di voi può avvisare Miriana del falso di Biagio che ha sparlato di Miriana fuori la casa. Tu Clarissa che sei sua amica fai qualcosa Biagio è un viscido”. Quale sarà la verità in merito alla vicenda?