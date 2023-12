Billie Eilish fa coming out: "Mi piacciono le donne, non era ovvio?"

In un’intervista a Variety, la cantante di fama internazionale Billie Eilish ha confessato per la prima volta di essere attratta dalle donne.

Billie Eilish: il coming out

Billie Eilish è spesso finita al centro dell’attenzione generale e non solo per la sua musica, ma anche per le sue confessioni sulla sua vita privata, sul suo aspetto fisico e sulla sua sindrome di Tourette. La cantante inoltre ha recentemente svelato a Variety di essere attratta dalle donne, e a tal proposito ha ammesso:

“Mi piacciono ragazzi e ragazze, ma lasciatemi in pace, letteralmente a chi importa”, e ancora: “Le amo tanto. Le amo come persone. Sono attratta da loro fisicamente, ma anche intimidita da loro, dalla loro bellezza e dalla loro presenza”. A seguire, in merito al suo coming out, ha anche affermato: “Non era ovvio? Non mi ero resa conto che la gente non sapesse”. La notizia ha presto fatto il giro del mondo dove in tantissimi, tra i suoi fan, sono impazienti di saperne di più Billie Eilish ha sempre amato proteggere la sua privacy e infatti non sono note molte informazioni sulla sua vita privata. La cantante, inoltre, ha sempre cercato di tenersi lontana da occhi e orecchie indiscreti.