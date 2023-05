Bonolis durissimo su Skriniar: "Un ingrato. Sarà un pupazzo tra i pupazzi"

Bonolis ha definito Skriniar un “ingrato” per il suo comportamento nei confronti dell’Inter. E poi ha parlato della semifinale di UCL con il Milan.

Paolo Bonolis e la previsione sul ritorno di UCL contro il Milan

Nel corso della diretta su Rai Gr Parlamento all’interno del programma “La politica nel pallone“, Paolo Bonolis – grande tifoso interista – si è lasciato andare su alcuni commenti alla vigilia del ritorno di Euroderby in programma per martedì 16 maggio alle ore 21:00.

«Se le coronarie reggono sarà la classica partita da Inter. Il Milan credo entrerà con una testa completamente differente rispetto ai primi 45 minuti dell’andata. […] Il Milan in finale sarebbe uno storico clamoroso a livello di entusiasmo, al contrario sarebbe clamoroso per l’Inter in senso di sconfitta, ma entrambe camminano sul filo del rasoio».

Bonolis su Skriniar: “Un ingrato”

Poi il conduttore è stato pizzicato con una domanda un po’ più scomoda, relativa alla questione Milan Skriniar. Infatti, il difensore non ha rinnovato con i nerazzurri, e andrà via a parametro zero vista la scadenza del suo contratto il 30 giugno 2023. Un comportamento che non ha fatto felice nessuno in casa Inter: dalla società ai tifosi, e nemmeno Paolo Bonolis: