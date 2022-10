L'eroico gesto di una coppia di amici e runner che non si perdono d'animo: cane in agonia nel canale, in due scattano di corsa e lo salvano

Arriva dalla provincia di Vicenza la storia a lieto fine di un cane in agonia nel canale e di due coraggiose persone, due runner, che scattano di corsa e lo salvano: lungo il Biffis Mauro Vanzo e Yorick Fasoli mettono la loro vita a repentaglio per tirar via dai flutti Milo.

Il 39enne operaio di Bussolengo ed il geometra 38enne di Pescantina non ci hanno pensato un attimo.

Cane nel canale, in due lo salvano

Un giovane segugio nero annaspava disperatamente nelle acque del canale Biffis e, come spiega il Giornale di Vicenza, i due non si sono persi d’animo. Tutto sarebbe accaduto domenica mattina dopo le 8.30: i due runner, amici da una vita, raccontano cosa era accaduto: “Ci stavamo allenando, come tante altre volte, sulla pista ciclabile che costeggia il Biffis, scendendo da Piovezzano a Bussolengo.

All’altezza dell’area di sosta che c’è circa a metà strada”.

Quei guaiti strazianti e la corsa

E ancora: “La nostra attenzione è stata attirata da forti guaiti. Abbiamo subito gettato uno sguardo nel canale e abbiamo visto il cane in acqua. Si dibatteva per stare a galla, piangendo e rischiando di finire sotto”. Il cane “nuotava con tutte le sue forze, cercando di avvicinarsi all’argine, ma veniva trascinato via, in direzione di Bussolengo”.

I due si sono messi a correre ancor più e dopo mezzo chilometro sono riusciti a trovare un punto della sponda da cui trarre in salvo Milo non senza pericolo, dato che era alta ed a picco su flutti violenti