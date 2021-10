Carolina Marconi e il tumore, ricovero in ospedale: “Ho paura”

Carolina Marconi ha raccontato via social la terribile notte trascorsa in ospedale quando ha dovuto sottoporsi ad una doppia mastectomia.

Carolina Marconi ha raccontato via social il difficile intervento di doppia mastectomia a cui si è sottoposta nei mesi scorsi per asportare il suo tumore al seno.

Carolina Marconi: il tumore

Da mesi Carolina Marconi sta combattendo la sua battaglia più difficile: durante un controllo di routine la showgirl ha infatti scoperto di avere un cancro al seno.

Ad aprile si è sottoposta a un intervento di doppia mastectomia e lei stessa ha confessato via social la paura vissuta in quelle ore: “Ho affrontato un’operazione e poi la chemio rossa. Ho affrontato le chemio bianche e il 10 novembre finirò la cura”, ha dichiarato, e ancora: “Oggi il mio seno è costellato di cicatrici, segni della battaglia che sto combattendo. Per nove lunghissime ore sono stata in sala operatoria. Mi hanno tolto entrambi i seni e li hanno ricostruiti, e non smetterò mai di ripetere quanto sono grata all’equipe chirurgica del professor Masetti la professoressa Salgarello che così mi hanno evitato il trauma di vedermi mutilata di una parte del corpo”.

Carolina Marconi: il desiderio di un figlio

La showgirl si stava sottoponendo a una serie di controlli per cercare di restare incinta quando ha malauguratamente scoperto di avere il cancro. Dopo l’intervento ha dovuto sottoporsi alla chemioterapia, ma nonostante questo lei stessa ha ammesso che farà di tutto per cercare un giorno di realizzare il suo sogno di diventare madre. “Farò l’impossibile. Nonostante la malattia io non rinuncio alla speranza di diventare madre.

Io diventerò mamma perché me lo merito. Sarò madre in ogni modo, perché anche se non riuscissi a rimanere incinta, deciderò di adottarlo”, ha confessato.

Carolina Marconi: la chemioterapia

Da mesi la showgirl si sottopone a delle sedute di chemioterapia e lei stessa ha confessato che il 10 novembre, quando finalmente avrà la sua ultima seduta, darà una grande festa. Durante questi mesi particolarmente difficili i suoi familiari e il fidanzato, Alessandro Tulli, le sono rimasti accanto mostrandole tutto il loro supporto.

“Mi è crollato il mondo addosso, sono stata tanto male, ma quando passi un momento così non sai di avere quella forza. Anche io me ne stupisco a volte della forza che mi è uscita”, ha dichiarato l’ex concorrente del Grande Fratello, che sui social non ha mai smesso di dispensare messaggi di coraggio e di speranza ai suoi fan.