Belen Rodriguez è accorsa in aiuto di sua sorella Cecilia, che ha avuto alcuni problemi con i social.

Cecilia Rodriguez si è lamentata perché, dopo un aggiornamento di Instagram, avrebbe notato di godere di minor copertura sul famoso social network. Sulla questione è intervenuta sua sorella Belen.

Cecilia Rodriguez: interviene Belen

Come molti altri personaggi famosi Cecilia Rodriguez si è lamentata perché avrebbe notato di avere “meno copertura” sui social e quindi molti dei suoi aggiornamenti non verrebbero neanche visualizzati da parte dei suoi fan.

Sulla questione è intervenuta anche sua sorella, Belen Rodriguez, che attraverso i social ha spiegato ai fan come attivare le notifiche per ricevere gli agigornamenti di sua sorella minore: “A volte gli algoritmi di Instagram fanno un po’ di casino. Mia sorella ha la pagina bloccatissima, praticamente ci sono tante persone che non possono vedere né i post né le sue Stories, quindi se non volete perdervi i suoi contenuti pazzeschi attivate le notifiche.

Adesso vi lascio una foto…”, ha spiegato la showgirl argentina.

Cecilia Rodriguez: Belen e Antonino

Nei giorni scorsi un commenti di Cecilia Rodriguez a Antonino Spinalbese aveva riacceso le speranze dei fan in merito alla speranza che l’hair stylist e Belen fossero tornati insieme. Da settimane infatti i due erano al centro di un rumor riguardante una loro presunta crisi sentimentale, che nei giorni scorsi hanno smentito personalmente apparendo di nuovo insieme.

Durante l’estate è nata la piccola Luna Marì Spinalbese, prima figlia della coppia.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Anche Cecilia Rodriguez sta vivendo un momento speciale dal punto di vista sentimentale: la giovane modella ha trovato la felicità accanto a Ignazio Moser e ha rivelato che presto vorrebbe avere un figlio insieme al suo grande amore. “Qualche prova si è fatta in questi tre anni. Il desiderio c’è, ma senza fretta.

Vedremo che cosa succederà”, ha dichiarato Cecilia, che per il momento si gode l’affetto per i due nipoti, Luna e Santiago.

Lei e Ignazio stanno insieme dal 2017, anno in cui si sono incontrati per la prima volta nella casa del Grande Fratello Vip. Da quel momento la loro storia è diventata sempre più importante e dopo pochi mesi i due hanno deciso di andare a convivere. Per il momento la coppia esclude le nozze, ma Cecilia non ha fatto segreto di desiderare presto un figlio.