Charlene Di Monaco torna a mostrarsi sui social: la prima foto dopo il collasso

Charlene Di Monaco è tornata a mostrarsi per la prima volta dopo il collasso che le ha impedito di fare ritorno a Monaco a settembre.

Dopo i recenti problemi di salute che l’hanno interessata Charlene Di Monaco è tornata a mostrarsi via social, dove ha postato un augurio per i suoi fan.

Charlene Di Monaco: la prima foto dopo il collasso

Dopo aver trascorso mesi in Africa a causa di una malattia che non le permetterebbe di tornare a Monaco, la principessa Charlene ha postato una foto sui social dove si è mostrata serena e sorridente.

“Dio vi benedica”, ha scritto nella didascalia al suo scatto la moglie del Principe Alberto, ormai da mesi lontana da casa.

Charlene Di Monaco: la malattia

La lunga permanenza di Charlene Di Monaco in Africa sembrerebbe esser dovuta a una non meglio precisata infezione. Quando a inizio settembre era previsto il ritorno della Principessa a Monaco le fonti ufficiali del principato avevano fatto sapere che un suo collasso l’avesse costretta a restare altro tempo in Africa, ma non erano state fornite ulteriori notizie riguardo al suo stato di salute.

Le ultime apparizione pubbliche di Charlene Di Monaco avevano destato preoccupazione tra i suoi fan che avevano notato come lo stato di salute della Principessa non sembrasse dei migliori. Secondo alcune indiscrezioni la principessa avrebbe avuto un cancro, ma la questione non è mai stata confermata da fonti ufficiali.

Charlene Di Monaco: la crisi col marito

Alle voci sulla malattia si sono affiancate quelle sempre più insistenti riguardo una sua presunta crisi matrimoniale con il Principe Alberto.

Da tempo i due non si mostrano più assieme ma la stessa Charlene ha sempre parlato positivamente del suo rapporto col marito smentendo le voci di una crisi: “Alberto è il pilastro principale della mia vita e la mia forza, e senza il suo amore e il suo sostegno non sarei stata in grado di superare questo momento doloroso”, aveva fatto sapere lei in seguito ai suoi gravi problemi di salute.

Per il momento il Principe sarebbe rimasto a Monaco per occuparsi dei suoi impegni pubblici, mondani e casalinghi e con lui sarebbero rimasti anche i due figli che lui e Charlene hanno avuto insieme il 10 dicembre 2014, i gemelli Gabriella Therese e Jacques Honoré. I due principi sono spesso ritratti negli scatti social postati dalla principessa, che non manca di dedicare loro tutto il suo amore.